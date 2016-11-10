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10 ноября, четверг
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МОЛНИЯ
В Уфе представят нового главного федерального инспектора по Башкирии// 10.11.2016
Для этого в регион приедет полпред президента России Михаил Бабич.
Завтра в Уфу приедет полпред президента России в ПФО Михаил Бабич, сообщили в пресс-службе главного федерального инспектора по Республике Башкортостан.
- В Уфе Михаил Бабич представит нового главного федерального инспектора по Башкирии, - уточнили в пресс-службе. - Также в этот день полпред президента России в ПФО посетит предприятие «Башнефть-Новойл», проведёт встречу с председателями духовных управлений мусульман Приволжья и осмотрит новое здание Управления Башкортостанской митрополии РПЦ.
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