В Уфе представят нового главного федерального инспектора по Башкирии

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Для этого в регион приедет полпред президента России Михаил Бабич.

Завтра в Уфу приедет полпред президента России в ПФО Михаил Бабич, сообщили в пресс-службе главного федерального инспектора по Республике Башкортостан.

- В Уфе Михаил Бабич представит нового главного федерального инспектора по Башкирии, - уточнили в пресс-службе. - Также в этот день полпред президента России в ПФО посетит предприятие «Башнефть-Новойл», проведёт встречу с председателями духовных управлений мусульман Приволжья и осмотрит новое здание Управления Башкортостанской митрополии РПЦ.