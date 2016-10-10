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10 октября, понедельник
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МОЛНИЯ
В аварии на трассе в Башкирии погибло пять человек// 10.10.2016
Авария произошла в Караидельском районе Башкирии на трассе Бирск – Караидель – Тастуба.
Как сообщили в региональном МЧС авария произошла в 15:50 по местному времени на трассе в Караидельском районе Башкирии.
По предварительным данным, в результате лобового столкновения «Nissan Almera» и «Kia Rio» одна из иномарок загорелась. Как стало известно из неофициальных источников, в ДТП погибло пять человек, среди них один ребёнок.
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