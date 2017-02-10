До закрытия окна осталось секунд: Закрыть
11 февраля, суббота
МОЛНИЯ

В Башкирии за рождение первого ребенка выплатят 300 тысяч рублей

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 10.02.2017
Об этом сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Сегодня, 10 февраля, глава Башкирии Рустэм Хамитов сообщил, что скоро будет подписан указ о выплате единовременного денежного социального пособия матерям за первого ребенка. Размер выплаты 300 тысяч рублей, сообщает телеканал БСТ. Глава региона также сказал, что и "муниципальным районам и городским округам также необходимо проработать свои меры поддержки. Не должны оставаться в стороне предприятия и организации республики",

Предполагается, что эта сумма поможет улучшить жилищную ситуацию молодых семей.


 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела МОЛНИЯ

08.02.2017
В Уфе назвали причину взрыва на заводе «Башнефти»
Причиной гибели шестерых сотрудников завода «Уфанефтехим» признали усталость металла.

06.02.2017
В Башкирии объявили штормовое предупреждение
МЧС просит водителей быть особенно внимательными сегодня.

30.01.2017
В Башкирии произошёл взрыв в многоэтажке
Взрыв произошёл в одной из квартир многоэтажного дома в Белорецке.

27.01.2017
Администрация Трампа готовит отмену антироссийских санкций - СМИ
Сообщения о подготовке документов об отмены антироссийских санкций появились накануне первого диалога Трампа и Путина.

25.01.2017
Башкирия и «Роснефть» заключили соглашение о сотрудничестве
Подписи под документом поставили глава республики Рустэм Хамитов и глава Роснефти Игорь Сечин.

19.01.2017
Ильнур Махмутов станет главным судебным приставом Башкирии
Сейчас он еще руководитель ведомства в Удмуртии.

13.01.2017
Общественники выиграли суд по делу "Кроношпана"
Аппеляционное определение вынес Верховный суд.

02.01.2017
Уфимцы требуют от Ирека Ялалова очистить дороги
Граждане создали петицию.

31.12.2016
Владимир Путин поздравил Дальний Восток с Новым годом
Видео обращения президента России появилось в сети.

30.12.2016
Сергей Семак официально назначен главным тренером ФК «Уфа»
Пятикратный чемпион России перешёл в «Уфу» из питерского «Зенита»

28.12.2016
В Башкирии сняли главу Салаватского района
Он занимал свой пост с 2009 года

27.12.2016
В Уфе сносят дом Кочкина на улице Аксакова
Территорию вокруг здания оцепила полиция, общественников не подпускают.

24.12.2016
В башкирском посёлке Урман вновь прогремел взрыв, есть погибшие
На бывших складах Минобороны в Башкирии вновь погибли люди.

21.12.2016
Inkazan: В Казани горит пороховой завод
В Казани произошло возгорание на территории завода по производству пороха

19.12.2016
В Турции в результате теракта убит посол России
В российского посла Андрея Карлова выстрелили во время открытия фотовыставки в Анкаре

06.12.2016
В Башкирии объявили штормовое предупреждение
В Уфе и республике сильный ветер, метель и снежные заносы


  

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"