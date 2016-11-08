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8 ноября, вторник
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МОЛНИЯ
Три человека погибли в аварии в Стерлитамакском районе Башкирии// 08.11.2016
ДТП произошло сегодня, 8 ноября, в два часа дня.
Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ
Сегодня, 8 ноября, ориентировочно в два часа дня на автодороге Стерлитамак-Стерлибашево произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ. По предварительным данным, столкнулись автомашины «Пежо-203» и «Дэу Нексия».
- В результате автоаварии три человека погибли на месте происшествия. Пассажирка «Дэу» доставлена в больницу. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются личности погибших и обстоятельства происшествия, - сообщает пресс-служба ведомства.
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