Три человека погибли в аварии в Стерлитамакском районе Башкирии

Ольга КОРЗИК

ДТП произошло сегодня, 8 ноября, в два часа дня.

Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ

Сегодня, 8 ноября, ориентировочно в два часа дня на автодороге Стерлитамак-Стерлибашево произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ. По предварительным данным, столкнулись автомашины «Пежо-203» и «Дэу Нексия».

- В результате автоаварии три человека погибли на месте происшествия. Пассажирка «Дэу» доставлена в больницу. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются личности погибших и обстоятельства происшествия, - сообщает пресс-служба ведомства.