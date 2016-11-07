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7 ноября, понедельник
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МОЛНИЯ
В Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды// 07.11.2016
МЧС просит водителей быть особенно внимательными на дорогах.
Фото: Кристина Дейнеко
В пресс-службе МЧС по Башкирии жителей республики предупреждают об ухудшении погоды. Так, 8 и 9 ноября ожидаются гололед, мокрый снег, сильные осадки в виде дождя и снега, а также снежные заносы. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра 18-23 метра в секунду. Видимость на дорогах ухудшится.
Для безопасности и мониторинга остановки привлечены оперативные группы вместе со службами ГИБДД и дорожными службами, при необходимости будут развернуты пункты обогрева.
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