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7 октября, пятница
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МОЛНИЯ
На вакансию сити-менеджера Уфы претендуют четыре кандидата// 07.10.2016
Среди них - действующий мэр Уфы
На конкурс на замещение должности главы администрации городского округа город Уфа, помимо Ирека Ялалова, заявились три человека: директор "Уфагорсвета" Ильдар Чанышев, директор строительного предприятия "Инициатива" Николай Герасимов и адвокат Ринат Ахмадуллин.
Адвокат Ринат Ахмадуллин ранее не принимал участие ни в каких выборах.
- Для меня это возможность участия в политической жизни города, тем более тренд на участие юристов общемировой. Как оцениваю свои шансы? Они, скорее, лежат в политическом поле, сказал он.
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© "МедиаКорСеть", 2016
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