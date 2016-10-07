На вакансию сити-менеджера Уфы претендуют четыре кандидата

Наталья КУЗНЕЦОВА

Среди них - действующий мэр Уфы

На конкурс на замещение должности главы администрации городского округа город Уфа, помимо Ирека Ялалова, заявились три человека: директор "Уфагорсвета" Ильдар Чанышев, директор строительного предприятия "Инициатива" Николай Герасимов и адвокат Ринат Ахмадуллин.

Адвокат Ринат Ахмадуллин ранее не принимал участие ни в каких выборах.

- Для меня это возможность участия в политической жизни города, тем более тренд на участие юристов общемировой. Как оцениваю свои шансы? Они, скорее, лежат в политическом поле, сказал он.