6 декабря, вторник
МОЛНИЯ

В Башкирии объявили штормовое предупреждение

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 06.12.2016
В Уфе и республике сильный ветер, метель и снежные заносы

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В Башкирии сегодня, 6 декабря, а также ночью 7 декабря ожидается сильный ветер, метель, снежные заносы на дорога, сообщает МЧС по региону. Сила ветра будет достигать 25 м/с.

Жителей республики спасатели призывают стараться избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами и быть осторожнее на улице и при переходе проезжей части дорог.

Автолюбителям следует соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, воздержаться от дальних поездок. При поездках за город нужно убедиться, что ваше транспортное средство абсолютно исправно. Также не рекомендуется парковать свои авто возле деревьев, а также хрупких и неустойчивых конструкций.

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5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
Дороги Уфы тают вместе со снегом

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