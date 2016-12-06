В Башкирии объявили штормовое предупреждение

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В Уфе и республике сильный ветер, метель и снежные заносы

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В Башкирии сегодня, 6 декабря, а также ночью 7 декабря ожидается сильный ветер, метель, снежные заносы на дорога, сообщает МЧС по региону. Сила ветра будет достигать 25 м/с.

Жителей республики спасатели призывают стараться избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами и быть осторожнее на улице и при переходе проезжей части дорог.

Автолюбителям следует соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, воздержаться от дальних поездок. При поездках за город нужно убедиться, что ваше транспортное средство абсолютно исправно. Также не рекомендуется парковать свои авто возле деревьев, а также хрупких и неустойчивых конструкций.