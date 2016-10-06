В Уфе этой ночью закроют движение по затонскому мосту

Ольга КОРЗИК

Дорога будет закрыта с 22.00 6 октября до 06.00 7 октября.

Администрация Уфы сообщила о том, что с 22.00 часов 6 октября до 06.00 часов 7 октября будет полностью закрыто движение всех видов автотранспорта по старому затонскому мосту в обе стороны. Это связано с завершением работ по благоустройству и обновлению асфальтобетонного покрытия проезжей части.

Городские службы попросили автовладельцев с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, что завтра, 7 октября, планируется открытие нового затонского моста.