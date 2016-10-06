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6 октября, четверг
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МОЛНИЯ
В Уфе этой ночью закроют движение по затонскому мосту// 06.10.2016
Дорога будет закрыта с 22.00 6 октября до 06.00 7 октября.
Администрация Уфы сообщила о том, что с 22.00 часов 6 октября до 06.00 часов 7 октября будет полностью закрыто движение всех видов автотранспорта по старому затонскому мосту в обе стороны. Это связано с завершением работ по благоустройству и обновлению асфальтобетонного покрытия проезжей части.
Городские службы попросили автовладельцев с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Напомним, что завтра, 7 октября, планируется открытие нового затонского моста.
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