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5 декабря, понедельник
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МОЛНИЯ
ФК «Уфа» обыграл «Томь» 1:0// 05.12.2016
На зимний перерыв уфимские футболисты уходят в хорошем настроении.
Морозная Уфа сегодня принимала свой последний в этом календарном году футбольный матч. Уфимцы набрали неплохой ход, сумев в своих последних пяти поединках одержать три победы. Двадцать два набранных очка и восьмое место в турнирной таблице позволяли команде Гончаренко чувствовать себя вполне комфортно. Чего не скажешь о сопернике уфимцев. Игра получилась зрелищной и прошла во взаимных атаках. Единственный гол забил на 64 минуте защитник ФК «Уфа» Александр Сухов. Его коллега по клубу полузащитник Дмитрий Сысуев на дриблинге вошел в штрафную и, когда показалось, что с ударом он промедлил, мяч был направлен правее на Сухова, который на замахе убрал оппонента и нанес удар обводящий удар! Мяч ударился о дальнюю штангу и оказался в сетке!
«Уфа» одержала трудовую победу и в данный момент занимает восьмую строчку в турнирной таблице. Футболисты "Томи" сегодня бились до конца, но не смогли зацепиться даже за ничью и остались в подвале турнирной таблицы.
Напомним, что главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко может объявить о своем уходе в ЦСКА после этой встречи.
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