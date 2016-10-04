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МОЛНИЯ

В Башкирии опрокинулся автобус с пассажирами, есть пострадавшие

Ольга КОРЗИК // 04.10.2016
ДТП произошло на трассе Уфа-Оренбург.

Фото: 02.mvd.ru

Сегодня примерно в два часа ночи в Башкирии на трассе Уфа-Оренбург опрокинулся автобус «Хундай», сообщает ГИБДД по РБ. В нем вместе с водителем было 12 человек.

ДТП произошло в Куюргазинском районе республики, вблизи села Ермолаево. Опрокидывание произошло по ходу движения, в правый кювет, сообщили в  республиканском МВД.  В салоне автобуса ехали рабочие-вахтовики из Уфы в Оренбург.

 В настоящее время госпитализировано 2 пассажира, еще троим оказана медицинская помощь.

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