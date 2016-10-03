|
3 октября, понедельник
|
МОЛНИЯ
В Уфе автобус "Башавтотранс" насмерть сбил пешехода// 03.10.2016
Трагедия произошла на проспекте Октября.
Фото: Кристина Дейнеко
Сегодня утром, 3 октября, в Уфе на проспекте Октября автобус насмерть сбил человека. Случай произошел между остановками «Округ Галле» и «Фирма Мир». По словам очевидцев, тело было накрытым и лежало в луже крови.
- Лобовое стекло «Нефаза» в трещинах, похоже удар в голову пришелся, - сообщил участник группы в социальной сети "Уфарулит".
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
03.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе составили рейтинг самых популярных застройщиков
03.10.2016 // ПЕРСОНА
Экс-премьер Башкирии Раиль Сарбаев: «Глава республики, видимо, зазвездился»
02.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Во Франции нашли фотоснимки Уфы, датированные 1895 годом
02.10.2016 // СЕГО ДНЯ
ФК «Уфа» упустил победу в домашнем матче с пермским «Амкаром»
02.10.2016 // СПОРТ
"Уфа " - "Амкар": прямая трансляция
02.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Рустэм Хамитов: Фонд «Урал» самостоятельно должен достроить соборную мечеть на проспекте Юлаева в Уфе
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте