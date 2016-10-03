3 октября, понедельник
МОЛНИЯ

В Уфе автобус "Башавтотранс" насмерть сбил пешехода

Злата ЗУКОВИЧ // 03.10.2016
Трагедия произошла на проспекте Октября.

Фото: Кристина Дейнеко

Сегодня утром, 3 октября, в Уфе на проспекте Октября автобус насмерть сбил человека. Случай произошел между остановками «Округ Галле» и «Фирма Мир». По словам очевидцев, тело было накрытым и лежало в луже крови.

 - Лобовое стекло «Нефаза» в трещинах, похоже удар в голову пришелся, - сообщил участник группы в социальной сети "Уфарулит".

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