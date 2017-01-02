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3 января, вторник
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МОЛНИЯ
Уфимцы требуют от Ирека Ялалова очистить дороги// 02.01.2017
Граждане создали петицию.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Жители Уфы не довольны работой мэра города Ирека Ялалова. Они создали петицию, в которой требуют очистить дороги от снега.
Уфимцы сообщают, что если ситуация в ближайшее время не улучшится, то они будут добиваться чтобы Ирека Ялалова отстранили от занимаемой должности.
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