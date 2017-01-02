Уфимцы требуют от Ирека Ялалова очистить дороги

Кристина ДЕЙНЕКО

Граждане создали петицию.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Жители Уфы не довольны работой мэра города Ирека Ялалова. Они создали петицию, в которой требуют очистить дороги от снега.

- Хотелось бы высказать огромное недовольство по поводу чистки улиц и проезжей части от снега. Уже невозможно ни ездить, ни ходить… Все дороги в колее, из которой не выбраться если не обладаешь навыкам в раллийных гонках, заносит машину при каждом перестроении. Почему такое безобразие? – пишет автор петиции Игорь Небогин. - Ежедневная хроника аварий больше похожа на вести с полей битвы. Сколько еще людей должно погибнуть, и машин должно быть разбито, что бы начали чистить дороги?

Уфимцы сообщают, что если ситуация в ближайшее время не улучшится, то они будут добиваться чтобы Ирека Ялалова отстранили от занимаемой должности.