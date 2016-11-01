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МОЛНИЯ

В Уфе возле соборной мечети на Тукаева произошел пожар

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 01.11.2016
Сгорели четыре частных дома и надворные постройки

Фото: социальные сети

Сегодня вечером в районе половины восьмого в Уфе на улице Тукаева возле Центральной соборной мечети в бревенчатом одноэтажном пристрое произошел пожар. На место происшествия выехали сотрудники семи пожарных расчетов. Всего было задействовано 18 спасателей.

 Огонь быстро распространился на четыре частных дома и надворные постройки.

Ликвидировать очаг удалось в 22.00. Информации о пострадавших нет.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание.

 

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