В Уфе возле соборной мечети на Тукаева произошел пожар

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Сгорели четыре частных дома и надворные постройки

Фото: социальные сети

Сегодня вечером в районе половины восьмого в Уфе на улице Тукаева возле Центральной соборной мечети в бревенчатом одноэтажном пристрое произошел пожар. На место происшествия выехали сотрудники семи пожарных расчетов. Всего было задействовано 18 спасателей.

Огонь быстро распространился на четыре частных дома и надворные постройки.

Ликвидировать очаг удалось в 22.00. Информации о пострадавших нет.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание.