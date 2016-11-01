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1 ноября, вторник
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МОЛНИЯ
В Уфе возле соборной мечети на Тукаева произошел пожар// 01.11.2016
Сгорели четыре частных дома и надворные постройки
Фото: социальные сети
Сегодня вечером в районе половины восьмого в Уфе на улице Тукаева возле Центральной соборной мечети в бревенчатом одноэтажном пристрое произошел пожар. На место происшествия выехали сотрудники семи пожарных расчетов. Всего было задействовано 18 спасателей.
Огонь быстро распространился на четыре частных дома и надворные постройки.
Ликвидировать очаг удалось в 22.00. Информации о пострадавших нет.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание.
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