В Уфе без воды останутся пожарные, детский сад, школа и жители

В трех районах Уфы на день отключат холодную воду.

2 ноября в Уфе в трех районах отключат холодную воду. Это коснется жителей Калининского, Ленинского и Октябрьского районов Уфы. В Калининском районе трудности испытают живущие на улице Транспортной: №№ 46/2, 48/2, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/5, 52/3, 52/4, и №20 по Мушникова. Кроме того, воды не будет и в 74-ой школе. Ремонтные работы обещают закончить к 18:00.

Жители Ленинского района Уфы без холодной воды будут сидеть с 10 утра до 8 вечера. Отключение произойдет в домах по улице Ахметова 322,322а,322/1,322/2, а также - Жуковского 10,12,14,26а, останется на время без воды и детский сад №284.

В Октябрьском районе без холодной воды будет 22 отряд Федеральной противопожарной службы (Шафиева 32) и УМВД по Уфе в доме №46.

Отключения связаны с ремонтом водопроводной арматуры.