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КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе выступит скандальный Noize MC// 31.08.2016
Музыкант едет в Уфу с новым альбомом.
14 ноября на сцене «Огней Уфы» выступит Noize MC. Музыкант устроил тур по России со своим новым альбомом, название которого, как сообщает Ufa-Room, пока еще неизвестно.
Однозначно определить стиль музыки, в котором творит Noize MC (Иван Алексеев) трудно – это сочетание нескольких жанров. Это и рок и речитатив в одном флаконе, альтернатива и хип-хоп, панк-рок и рэп. Его тексты актуальны и реалистичны, в них есть место и юмору и лирике. Музыкант выпустил девять студийных альбомов и 40 клипов, засветился в кино и hip-hop-опере.
Впрочем, Noize MC известен не только своими текстами, но и скандальным поведением. Музыканта арестовывали на 10 суток за оскорбление милиции, он выходил на сцену голым, в общем, эпатировал публику, как мог. А по подсчётам Noize MC, после его выступления на Украине было отменено более 60 % концертов группы, причем причинами для отмены, по словам музыканта, являлось «давление властей», а также проверки концертов сапёрами и представителями ФСКН.
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