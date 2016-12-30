Какая погода ждет жителей Башкирии в новогоднюю ночь

Ольга КОРЗИК

Новогодняя ночь ожидается слабоморозной.

В новогоднюю ночь в Башкирии ожидается снег, местами сильный, а также метели при усилении ветра до 15-20 м/с. На дорогах гололед, снежные заносы и снежный накат, ухудшение видимости в снегопаде и метели до 500-1000 метров, сообщает Башстат.

В новогоднюю ночь температура воздуха составит -5,-10°С, днем 1 января -2,-7°С.