В Уфе на два месяца перекроют движение транспорта в центре города

Злата ЗУКОВИЧ

Участок Цюрупы-Якутова перекроют из-за строительства катка.

На территории Советского района строят каток, в связи с этим с 1 декабря по 31 января будет закрыто движение транспорта по проезду от улицы Цюрупы до дома №95 по улице Ивана Якутова.

В пресс-службе администрации города сообщают, что движение перекрывают в целях обеспечения безопасности граждан и дорожного движения.