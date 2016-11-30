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30 ноября, среда
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КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе на два месяца перекроют движение транспорта в центре города// 30.11.2016
Участок Цюрупы-Якутова перекроют из-за строительства катка.
На территории Советского района строят каток, в связи с этим с 1 декабря по 31 января будет закрыто движение транспорта по проезду от улицы Цюрупы до дома №95 по улице Ивана Якутова.
В пресс-службе администрации города сообщают, что движение перекрывают в целях обеспечения безопасности граждан и дорожного движения.
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