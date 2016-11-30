В Уфе Анна Семенович споет на корпоративе для судей, адвокатов и нотариусов

Наталья КУЗНЕЦОВА

Актриса и певица станет хедлайнером конференции по изменению судебной системы.

На следующей неделе, 5 декабря, в уфимском отеле Sheraton пройдет межрегиональная конференция, посвященная изменению судебной системы. В ней примут участие ведущие эксперты в области права и представители юридического сообщества. Организатором выступит региональное отделение «Ассоциации юристов России».

В числе участников - председатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, руководитель регионального отделения организации Андрей Назаров, член ее президиума Владимир Груздев. В рамках конференции запланировано расширенное заседание совета башкирского отделения ассоциации, а также подписание соглашения с Башкирским госуниверситетом и Государственным юридическим бюро региона.

Павел Крашенинников представит на конференции новую книгу «Времена и право», изюминкой книги стали переведенные на русский язык письменные свидетельства зарождения права в странах Древнего Востока. Завершится конференция торжественной церемонией вручения ежегодной юридической премии «Юрист года». Хедлайнером мероприятия станет певица и актриса Анна Семенович.