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КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии забраковали 41 партию овощей// 30.10.2016
Общий вес забракованной плодовоовощной продукции - 624 килограмма.
Управление Роспотребнадзора Башкирии организовала лабораторный контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов, в частности плодовоовощной продукцией, которая выращивается в теплицах республики.
Забраковали 41 партию плодовоовощной продукции весом 624 килограмма. За оборот овощей без документов, которые бы подтверждали их безопасность, с признаками недоброкачественности индивидуальных предпринимателей, должностных, юридических лиц оштрафовали на 426 тысяч рублей.
– По результатам исследований из 1726 проб плодоовощной продукции 16 проб (0,9процентов), не соответствовали гигиеническим требованиям по содержанию нитратов, одна проба не соответствовала требованиям по содержанию кадмия, – сообщили в пресс-службе Россельхознадзора республики.
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