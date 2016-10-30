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30 октября, воскресенье
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КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии сотрудники ГИБДД за один рейд выявили 134 пьяных водителя// 30.10.2016
Еще 191 водитель нарушил закон о перевозке детей.
Фото: http://gibdd102.ru/
Вчера, 29 октября, главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов опубликовал в своем блоге результаты профилактического рейда.
– Работа с нарушителями ПДД не прекращается ни на минуту. Накануне выходных привычное для обывателя число экипажей увеличивается с учетом интенсивности движения. Под особый контроль взяты аварийноопасные участки на федеральных и республиканских автодорогах, – написал в своем блоге госавтоинспектор.
За один-единственный рейд было выявлено 4100 нарушений. Среди них 134 водителя были за рулем в состоянии алкогольного опьянения. 191 водитель не позаботился о безопасности своих детей – именно такое количество автомобилистов нарушило закон перевозки несовершеннолетних.
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