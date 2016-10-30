В Башкирии сотрудники ГИБДД за один рейд выявили 134 пьяных водителя

Злата ЗУКОВИЧ

Еще 191 водитель нарушил закон о перевозке детей.

Фото: http://gibdd102.ru/

Вчера, 29 октября, главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов опубликовал в своем блоге результаты профилактического рейда.

– Работа с нарушителями ПДД не прекращается ни на минуту. Накануне выходных привычное для обывателя число экипажей увеличивается с учетом интенсивности движения. Под особый контроль взяты аварийноопасные участки на федеральных и республиканских автодорогах, – написал в своем блоге госавтоинспектор.

За один-единственный рейд было выявлено 4100 нарушений. Среди них 134 водителя были за рулем в состоянии алкогольного опьянения. 191 водитель не позаботился о безопасности своих детей – именно такое количество автомобилистов нарушило закон перевозки несовершеннолетних.