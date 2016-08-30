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30 августа, вторник
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КАЛЕЙДОСКОП
Уфа превратится в город будущего// 30.08.2016
В ближайшем будущем Уфа может стать городом небоскрёбов.
Уфа - город средней этажности, уже несколько десятков лет в городе не строят дома выше двенадцати этажей.
В последние два года ситуация стала меняться, а в ближайшем будущем столица Башкирии и вовсе может стать городом небоскрёбов и современной архитектуры.
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