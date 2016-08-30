Уфа превратится в город будущего

В ближайшем будущем Уфа может стать городом небоскрёбов.

Уфа - город средней этажности, уже несколько десятков лет в городе не строят дома выше двенадцати этажей.

В последние два года ситуация стала меняться, а в ближайшем будущем столица Башкирии и вовсе может стать городом небоскрёбов и современной архитектуры.

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