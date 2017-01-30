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КАЛЕЙДОСКОП
Уфимский бомж поделился рецептом шашлыка на видео// 30.01.2017
Новые видео Романа продолжают взрывать интернет.
Бомж Роман из Уфы показал новые секреты бездомной кухни, сообщает Ufa-Room. Деньги подписчиков своего канала Роман потратил не только на телефонные звонки друзьям и больной маме, но и на продукты с углем, чтобы приготовить шашлык из индейки в маринаде. Бомж подробно рассказывает о рецепте приготовления и своей жизни.
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