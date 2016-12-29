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КАЛЕЙДОСКОП

Вице-премьер правительства Башкирии поздравил земляков с наступающим Новым годом

Константин КЛИМОВ // 29.12.2016
Видеопоздравление с Новым годом от Марата Магадеева.

Заместитель премьер-министра Башкирии Марат Магадеев поздравил жителей республики с приближающимся Новым годом.  

 - Дорогие земляки, жители Уфы. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам и вашим близким здоровья благополучия и успехов.

 

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