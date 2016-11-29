Трассы Башкирии чистят более 100 машин

Злата ЗУКОВИЧ

Сейчас машины действуют в усиленном режиме.

Фото: http://dorinfo.ru/

В республике для очистки федеральных трасс было использовано более 100 единиц техники, как сообщил Башинформ со ссылкой на Росавтодор по РБ. Сейчас коммунальные машины работают в усиленном режиме, а на подъемах и спусках организовано дежурство техники для экстренной эвакуации.

На трассах М-5, М-7 и Р-240 не были зафиксированы остановки и перерывы в движении. Лишь на отдельных участках было затруднено движение, вызванное ликвидацией последствий ДТП.