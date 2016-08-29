В Советском районе Уфы отключат холодную воду

Злата ЗУКОВИЧ

Водоснабжение приостановят в некоторых домах на трех улицах.

Фото: Кристина Дейнеко

30 августа в Уфе с 10 утра до 23:00 отключат воду от улицы 8 марта, до Революционной. Отключения связаны с врезкой нового водопровода по улице Владивостокской, сообщили в администрации города.

Воды не будет в домах № 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 4а, 5, 7, 9, 11, 11/1, 12, 13, 13/1, 15, 15/1, 17, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 23, 23/1, 25 и 25/1 по улице Владивостокской, на улице 8 Марта отключат воду в домах №12, 26/3, 28/1, 28/4, 32 и 32/1, а на улице Революционная не будет воды в домах №217 и 221.