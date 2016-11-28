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КАЛЕЙДОСКОП

Администрация Уфы купит новую машину взамен ушедшей под воду

Злата ЗУКОВИЧ // 28.11.2016
Предположительно, машину унесло грунтовыми водами.

Фото: группа "БашДТП"

Уфимцам Кириллу и Ларисе Крашенинниковым, чья машина «Lada Kalina» недавно утонула в дыре с водой, выдадут новый автомобиль, сообщает телеканал БСТ.

Новый автомобиль будет куплен за счет городского бюджета. При этом новый автомобиль будет сопоставим по цене со старым.

Напомним, 25 ноября, около 21:00 на улице Интернациональной в Уфе под землю «ушел» автомобиль «Lada Kalina».

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