Администрация Уфы купит новую машину взамен ушедшей под воду

Злата ЗУКОВИЧ

Предположительно, машину унесло грунтовыми водами.

Фото: группа "БашДТП"

Уфимцам Кириллу и Ларисе Крашенинниковым, чья машина «Lada Kalina» недавно утонула в дыре с водой, выдадут новый автомобиль, сообщает телеканал БСТ.

Новый автомобиль будет куплен за счет городского бюджета. При этом новый автомобиль будет сопоставим по цене со старым.

Напомним, 25 ноября, около 21:00 на улице Интернациональной в Уфе под землю «ушел» автомобиль «Lada Kalina».