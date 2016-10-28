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28 октября, пятница
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КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе на выходных закроют участок улицы Авроры// 28.10.2016
На участке будут класть асфальтобетонное покрытие. Работает эвакуатор.
Фото: Уфа.рф
29 октября с 8:00 до 23:00 30 октября в Уфе будет закрыто движение транспорта на улице Авроры. Изменения коснутся участка от улицы Батырской до улицы Обской. Проезд однако предусматривает движение транспорта экстренных служб Уфы. Как сообщили в пресс-службе администрации города, на участке будет работать эвакуатор.
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