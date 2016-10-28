В Уфе на выходных закроют участок улицы Авроры

28.10.2016

В Уфе пройдут сельскохозяйственные и мясные ярмарки Уже в эти выходные горожане смогут запастись урожаем на зиму.

25.10.2016

Где в Башкирии готовят управленческие кадры Слушателями Малой государственной академии управления являются лучшие студенты вузов Уфы.

21.10.2016

Структура Игоря Сечина покупает энергосбытовую компанию Башкирии Интер РАО ЕЭС становится монополистом на энергорынке республики

07.10.2016

В Башкирии похолодает и, возможно, выпадет снег В выходные еще будет тепло, а на День республики обещают минусовую температуру.

06.10.2016

Как выглядит уфимский долгострой за день до открытия "Медиакорсеть" посмотрела, как выглядит участок улицы Интернациональной за день до официального открытия.

28.09.2016

Уфимцы выбирают Кузнецовский затон В Уфе появится жилой комплекс с видом на реку Белая

23.09.2016

В эти выходные в Уфе пройдет 11 ярмарок Сельскохозяйственные ярмарки будут проходить с 10 утра до 16 часов.