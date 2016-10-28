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28 октября, пятница
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КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе пройдут сельскохозяйственные и мясные ярмарки// 28.10.2016
Уже в эти выходные горожане смогут запастись урожаем на зиму.
29 и 30 октября в Уфе пройдут ярмарки. 29 октября в Ленинском районе пройдет мясная ярмарка на территории разворотного трамвайного кольца рядом с ТСК «Пушкинский» (улица Султанова, 2), 29 и 30 октября – в Затоне около сквера «Волна». 29 и 30 октября в Калининском районе будут проходить сельскохозяйственные ярмарки в Черниковке на пересечении улиц Интернациональная и Машиностроителей и в Инорсе на пересечении бульвара Баландина и улицы Мушникова.
Также, 29 октября на площади перед дворцом молодежи пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Здесь по ценам ниже рыночных можно будет купить овощи, молочные продукты, мед и другое. Время работы ярмарки – с 10:00 до 16:00.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, на ярмарке осуществляется контроль качества реализуемой продукции.
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