28 сентября, среда
КАЛЕЙДОСКОП

Уфимцы выбирают Кузнецовский затон

// 28.09.2016
В Уфе появится жилой комплекс с видом на реку Белая

Как показывают последние опросы, все больше жителей Уфы считают территорию в границах уфимского полуострова одним из лучших мест для проживания. При этом безусловным лидером мнений благодаря множеству причин стал Кузнецовский затон – здесь и близость рек Белая и Уфа, и густые леса Зауфимья, и чистейший воздух.
Это, пожалуй, единственный столичный микрорайон, где доступные цены на строящееся жилье сочетаются с отличной экологией и развитой инфраструктурой.

Развитие Кузнецовского затона – одна из приоритетных задач, которую ставят перед собой не только городские власти, но и ведущие республиканские застройщики. Сегодня это большая территория, составляющая почти 600 га, ограниченная улицей Пугачева, рекой Уфа и натуральной лесопосадкой. Здесь будет детский сад на 150 мест, школа, рассчитанная на более чем 1200 учащихся, а также магазины, рестораны, аптеки и поликлиники – в общем все, что нужно современному человеку для комфортной жизни. Кроме того, в планах города – строительство моста от Кузнецовского затона к «Меге» и реконструкция набережной.

Еще одно неоспоримое преимущество микрорайона – отличная транспортная доступность. Те, кто уже прочно обосновался в Кузнецовском затоне, успели оценить удобные выезды на главные магистрали города: всего каких-то десять минут – и вы
в историческом центре Уфы. А максимальная удаленность микрорайона от промышленных предприятий станет дополнительным плюсом при выборе будущего места жительства.

О том, что Кузнецовский затон является одним из самых популярных среди уфимцев районов города, говорит большой интерес к нему со стороны ведущих застройщиков региона. Так, один из лидеров строительной отрасли Башкортостана – Группа компаний «Госстрой» – возводит здесь жилой комплекс комфорт-класса «Белая река». Дома строятся по технологии монолитного строительства, в качестве утеплителя используются экологически безопасные минеральные плиты.

Все квартиры оборудованы балконом, развернутым под углом на юг. Это позволит каждому жителю наслаждаться потрясающим видом на Белую и прибрежные леса. Застройщик предлагает будущим новосёлам свыше 10 вариантов планировки квартир, площадь которых можно выбрать исходя из потребностей и финансовых возможностей. Однокомнатная квартира в ЖК «Белая река» обойдется всего в 1 млн. 790 тыс. руб., двухкомнатная – в 2 млн. 390 тыс. руб. Возможна рассрочка[1] и ипотека без первого взноса[2]. По всем сделкам заключаются договоры долевого участия.

Поэтому, если вы запланировали покупку квартиры, советуем вам подходить внимательно к выбору района для проживания. Согласитесь, что роскошный вид, ежедневно открывающийся из окон, чистый воздух и развивающаяся инфраструктура добавляют плюсы в копилку преимуществ приобретаемого вами жилья.

 

Подробную информацию о ЖК «Белая река» узнавайте на сайте http://dombelayareka.ru/,
а также в офисе продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80.

 

[1] Проектная декларация на сайте www.dombelayareka.ru. Застройщик – ООО «Герал». Заключение договоров долевого строительства. Рассрочка на покупку недвижимости в строящемся объекте «Белая река» предоставляется ООО «Герал» при условии единовременного внесения первого взноса в размере не менее 50% от стоимости покупки. Срок рассрочки до 10 месяцев. Предложение не является офертой.

 

[2] Кредит предоставляет ООО «ГосИпотека» на покупку жилого помещения в рамках специальной программы кредитования «Ипотека с государственной поддержкой». Процентная ставка за пользование кредитом составляет 11,75% годовых.  Предложение не является офертой.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КАЛЕЙДОСКОП

23.09.2016
В эти выходные в Уфе пройдет 11 ярмарок
Сельскохозяйственные ярмарки будут проходить с 10 утра до 16 часов.

22.09.2016
В Татарстане не будет дополнительных выходных дней
Новый закон вступает в силу через десять дней после официального публикования.

21.09.2016
В Башкирии снизилось количество алкоголиков
Но смертность от алкоголизма продолжает увеличиваться.

21.09.2016
В «Уфе» можно увидеть фильм «Дуэлянт» по специальной цене
Сеть кинокомплексов «Планета кино» открыла предварительную продажу билетов.

20.09.2016
Захват самолета в аэропорту Уфы: как это было
30 лет назад террористы захватили самолет.

20.09.2016
Уфимкам расскажут, как победить рак молочной железы
Мероприятие пройдет 21 сентября.

20.09.2016
Синоптики рассказали, когда в Башкирии наступит «бабье лето»
Оно в этом году будет неустойчивым.

19.09.2016
Минтруд Башкирии объявил о рабочем графике в День республики
Праздничный день придется на вторник

19.09.2016
В Уфе на «старом» Затонском мосту временно ограничат движение
Эти меры необходимы для ремонта дороги.

14.09.2016
Похороны в Уфе: всё, что надо знать
Все тонкости организации.

13.09.2016
Фотофакт: В Уфе дорожник жарил сосиски в прицепе авто
Рабочий устроил мангал в прицепе автомобиля.

13.09.2016
В Уфе чаще всего гуляют в пять утра и час дня - Яндекс
В Яндексе выяснили, как и где прогуливаются жители Уфы.

08.09.2016
В Башкирии открыли «горячую линию» для жалоб на поборы в школах
Пожаловаться можно в будни с 9 до 18 часов.

05.09.2016
Санаторно-курортный комплекс Башкирии: сегодня и завтра
Анализ деятельности и перспективы развития.

03.09.2016
Как провести свадьбу на высоте?
В Уфе открылась первая летняя терраса премиум-класса с панорамным видом.

02.09.2016
Уфимка предложила бесплатно забрать своего ребенка
Девушка уверяет, что не может позволить оставить себе малыша.

31.08.2016
В Уфе выступит скандальный Noize MC
Музыкант едет в Уфу с новым альбомом.

30.08.2016
Уфа превратится в город будущего
В ближайшем будущем Уфа может стать городом небоскрёбов.

21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?


5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.

Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"