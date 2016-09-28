|
28 сентября, среда
|
КАЛЕЙДОСКОП
Уфимцы выбирают Кузнецовский затон// 28.09.2016
В Уфе появится жилой комплекс с видом на реку Белая
Как показывают последние опросы, все больше жителей Уфы считают территорию в границах уфимского полуострова одним из лучших мест для проживания. При этом безусловным лидером мнений благодаря множеству причин стал Кузнецовский затон – здесь и близость рек Белая и Уфа, и густые леса Зауфимья, и чистейший воздух.
Развитие Кузнецовского затона – одна из приоритетных задач, которую ставят перед собой не только городские власти, но и ведущие республиканские застройщики. Сегодня это большая территория, составляющая почти 600 га, ограниченная улицей Пугачева, рекой Уфа и натуральной лесопосадкой. Здесь будет детский сад на 150 мест, школа, рассчитанная на более чем 1200 учащихся, а также магазины, рестораны, аптеки и поликлиники – в общем все, что нужно современному человеку для комфортной жизни. Кроме того, в планах города – строительство моста от Кузнецовского затона к «Меге» и реконструкция набережной.
Еще одно неоспоримое преимущество микрорайона – отличная транспортная доступность. Те, кто уже прочно обосновался в Кузнецовском затоне, успели оценить удобные выезды на главные магистрали города: всего каких-то десять минут – и вы
О том, что Кузнецовский затон является одним из самых популярных среди уфимцев районов города, говорит большой интерес к нему со стороны ведущих застройщиков региона. Так, один из лидеров строительной отрасли Башкортостана – Группа компаний «Госстрой» – возводит здесь жилой комплекс комфорт-класса «Белая река». Дома строятся по технологии монолитного строительства, в качестве утеплителя используются экологически безопасные минеральные плиты.
Все квартиры оборудованы балконом, развернутым под углом на юг. Это позволит каждому жителю наслаждаться потрясающим видом на Белую и прибрежные леса. Застройщик предлагает будущим новосёлам свыше 10 вариантов планировки квартир, площадь которых можно выбрать исходя из потребностей и финансовых возможностей. Однокомнатная квартира в ЖК «Белая река» обойдется всего в 1 млн. 790 тыс. руб., двухкомнатная – в 2 млн. 390 тыс. руб. Возможна рассрочка[1] и ипотека без первого взноса[2]. По всем сделкам заключаются договоры долевого участия.
Поэтому, если вы запланировали покупку квартиры, советуем вам подходить внимательно к выбору района для проживания. Согласитесь, что роскошный вид, ежедневно открывающийся из окон, чистый воздух и развивающаяся инфраструктура добавляют плюсы в копилку преимуществ приобретаемого вами жилья.
Подробную информацию о ЖК «Белая река» узнавайте на сайте http://dombelayareka.ru/,
[1] Проектная декларация на сайте www.dombelayareka.ru. Застройщик – ООО «Герал». Заключение договоров долевого строительства. Рассрочка на покупку недвижимости в строящемся объекте «Белая река» предоставляется ООО «Герал» при условии единовременного внесения первого взноса в размере не менее 50% от стоимости покупки. Срок рассрочки до 10 месяцев. Предложение не является офертой.
[2] Кредит предоставляет ООО «ГосИпотека» на покупку жилого помещения в рамках специальной программы кредитования «Ипотека с государственной поддержкой». Процентная ставка за пользование кредитом составляет 11,75% годовых. Предложение не является офертой.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
28.09.2016 // ПУЛЬС
Рустэм Хамитов: В аграрном секторе Башкирии главная проблема засуха
28.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфимский фотограф вышел в финал конкурса "Самая красивая страна"
28.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфимцы выбирают Кузнецовский затон
27.09.2016 // СПОРТ
«Салават Юлаев» одержал первую сухую победу в сезоне
27.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Выборы в Башкирии прошли с большими нарушениями – движение «Голос»
27.09.2016 // ПУЛЬС
Убыток Башавтотранса в 2015 году превысил полмиллиарда рублей
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте