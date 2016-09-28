Уфимцы выбирают Кузнецовский затон

В Уфе появится жилой комплекс с видом на реку Белая

Как показывают последние опросы, все больше жителей Уфы считают территорию в границах уфимского полуострова одним из лучших мест для проживания. При этом безусловным лидером мнений благодаря множеству причин стал Кузнецовский затон – здесь и близость рек Белая и Уфа, и густые леса Зауфимья, и чистейший воздух.

Это, пожалуй, единственный столичный микрорайон, где доступные цены на строящееся жилье сочетаются с отличной экологией и развитой инфраструктурой.

Развитие Кузнецовского затона – одна из приоритетных задач, которую ставят перед собой не только городские власти, но и ведущие республиканские застройщики. Сегодня это большая территория, составляющая почти 600 га, ограниченная улицей Пугачева, рекой Уфа и натуральной лесопосадкой. Здесь будет детский сад на 150 мест, школа, рассчитанная на более чем 1200 учащихся, а также магазины, рестораны, аптеки и поликлиники – в общем все, что нужно современному человеку для комфортной жизни. Кроме того, в планах города – строительство моста от Кузнецовского затона к «Меге» и реконструкция набережной.

Еще одно неоспоримое преимущество микрорайона – отличная транспортная доступность. Те, кто уже прочно обосновался в Кузнецовском затоне, успели оценить удобные выезды на главные магистрали города: всего каких-то десять минут – и вы

в историческом центре Уфы. А максимальная удаленность микрорайона от промышленных предприятий станет дополнительным плюсом при выборе будущего места жительства.

О том, что Кузнецовский затон является одним из самых популярных среди уфимцев районов города, говорит большой интерес к нему со стороны ведущих застройщиков региона. Так, один из лидеров строительной отрасли Башкортостана – Группа компаний «Госстрой» – возводит здесь жилой комплекс комфорт-класса «Белая река». Дома строятся по технологии монолитного строительства, в качестве утеплителя используются экологически безопасные минеральные плиты.

Все квартиры оборудованы балконом, развернутым под углом на юг. Это позволит каждому жителю наслаждаться потрясающим видом на Белую и прибрежные леса. Застройщик предлагает будущим новосёлам свыше 10 вариантов планировки квартир, площадь которых можно выбрать исходя из потребностей и финансовых возможностей. Однокомнатная квартира в ЖК «Белая река» обойдется всего в 1 млн. 790 тыс. руб., двухкомнатная – в 2 млн. 390 тыс. руб. Возможна рассрочка[1] и ипотека без первого взноса[2]. По всем сделкам заключаются договоры долевого участия.

Поэтому, если вы запланировали покупку квартиры, советуем вам подходить внимательно к выбору района для проживания. Согласитесь, что роскошный вид, ежедневно открывающийся из окон, чистый воздух и развивающаяся инфраструктура добавляют плюсы в копилку преимуществ приобретаемого вами жилья.

Подробную информацию о ЖК «Белая река» узнавайте на сайте http://dombelayareka.ru/,

а также в офисе продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80.