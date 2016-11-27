В Башкирии госавтоинспекция проводит операции «Должник» и «Автобус»

Наталья КУЗНЕЦОВА

Она продлится до конца ноября.

Фото: im1-tub-ru.yandex.net

До 30 ноября в республике проходят операции «Должник» и «Автобус», сообщает пресс-служба госавтоинспекции Башкирии. Они стартовали в начале недели.

В рамках первой операции сотрудники ГИБДД будут работать с водителями, не уплатившими свои штрафы.

- Некоторых из них коснутся санкции, предусмотренные статьей 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания» - прим.ред.), - говорится в сообщении госавтоинспеции.

Также в эти дни в республике проходит профилактическая операция «Автобус». На сегодня выявлено более трех тысяч нарушений ПДД допущенных водителями пассажирских автобусов.

- Самые частые правонарушения это управление технически неисправным транспортным средством, несоблюдение требований разметки проезжей части, нарушение правил маневрирования, - уточнили в пресс-службе госавтоинспеции.