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КАЛЕЙДОСКОП
Священник Виктор Иванов: "Нужно растить патриотов и делать это ненавязчиво"// 27.11.2016
Медиакорсеть продолжает серию публикаций об участниках проекта "Прогрессоры 24".
В три часа дня у руководителя военно-патриотического объединения "Алекснадр Невский", священника Виктора Иванова совещание. В его кабинете собрались активные родители детей и руководители клубов объединения. Изначально и "Александр Невский" был клубом, а потом он стал центральным объединением для нескольких организаций. Руководительница одной из них - клуба "Даниил Московский", в котором занимаются дети младшего возраста, пришла с новостью. Дети начали спрашивать о том, кто такие православные воины и теперь хотят быть как старшие ребята из "Александра Невского".
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