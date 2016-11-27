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КАЛЕЙДОСКОП

Священник Виктор Иванов: "Нужно растить патриотов и делать это ненавязчиво"

Наталья КУЗНЕЦОВА // 27.11.2016
Медиакорсеть продолжает серию публикаций об участниках проекта "Прогрессоры 24".

В три часа дня у руководителя военно-патриотического объединения "Алекснадр Невский", священника Виктора Иванова совещание. В его кабинете собрались активные родители детей и руководители клубов объединения. Изначально и "Александр Невский" был клубом, а потом он стал центральным объединением для нескольких организаций. Руководительница одной из них - клуба "Даниил Московский", в котором занимаются дети младшего возраста, пришла с новостью. Дети начали спрашивать о том, кто такие православные воины и теперь хотят быть как старшие ребята из "Александра Невского". 
Отец Виктор не скрывает, что счастлив это слышать.
- Это мне прямо бальзам на душу, - улыбаясь признается он. - Это ведь именно то, ради чего мы работаем. Это главный принцип в моей педагогике. Не надо ничего навязывать, в том числе веру. Надо делать так, чтобы ребенок сам делал такой выбор.
Одновременно он уверен, что методы воспитания - это не указка и ремень. И пытается сделать все, чтобы те идеи, которые он хочет донести до людей, были представлены в понятной и интересной форме. Например, свои проповеди в Свято-Пантелеймоновском храме, каждое воскресенье, он записывает на видео и выкладывает в социальной сети Вконтакте. А для детей - познавательные видеоролики. Сегодня обсуждается очередной этап этой работы. У отца Виктора возникла идея создать серию видеороликов о героях-православных святых, о детях-героях Великой Отечественной войны. Также он хочет снять серию видепостановок о ребятах, которые спасли кого-то в чрезвычайных ситуациях - спасли утопающих, вытащили кого-то из пожаров. Все эти  истории помимо прочего планируется издать отдельными книгами.
Сегодня отец Виктор раздает своим активистам техзадание.
- Продумайте героев, кто из детей сможет сыграть, нужны костюмы, сюжеты продумать, работа предстоит большая, но это очень нужное дело, мы так сможем донести до наших детей нужные идеи. Мы должны растить из них не трусов, а смелых патриотов.

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