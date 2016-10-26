В Башкирии ожидаются ночные заморозки и снег

Кристина ДЕЙНЕКО

Столбик термометра опустится до - 12 уже этой ночью.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

МЧС Башкирии предупреждает, что сегодня, 26 октября, ожидается снег и небольшой гололед. Температура воздуха ночью 0,-5°, при прояснениях до -12°, днем станет теплее -1,+4°. Ночью и утром ожидается туман, видимость плохая 500-1000м.

В целом, на этой неделе погода пасмурная, без осадков. Синоптики ожидают снег в конце октября, 31 числа.