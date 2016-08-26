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26 августа, пятница
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КАЛЕЙДОСКОП
Уфимцы детскими песнями помогли больной раком// 26.08.2016
Необычная акция продолжалась несколько часов.
В Уфе прошла акция в поддержку 25-летней Регины Нуртдиновой, больной раком матки. Около 15 человек несколько часов пели детские песни и собирали деньги у прохожих.
- Сначала мы около часа пели на остановке «Спортивная», как и планировали изначально, но там сборы были не очень, - рассказала «Медиакорсети» участница акции, одногруппница Регионы Мария Балашова. – Тогда мы поехали на площадь имени Салавата Юлаева, где продолжали петь часов до десяти. В общей сложности за три часа нам удалось собрать более десяти тысяч рублей. Все эти деньги перечислены на счет Регины. В дальнейшем мы планируем проводить такие акции еще.
Как сообщала «Медиакорсеть», сама Регина сейчас находится на обследовании в клинике Израиля. На эти цели ее друзья собрали 1,5 миллиона рублей. Точная сумма, которая понадобится на лечение, пока неизвестно. Но очевидно, что она будет как минимум такой же.
Помочь Регине Нуртдиновой, можно перечислив деньги на счет:
5469 0600 1408 4872 (Регина Нуртдинова Радиковна)
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