ЦРУ рассекретило данные о подлодке, рубка которой стоит в Уфе

Наталья КУЗНЕЦОВА

Она столкнулась с американской подлодкой в 1974 году.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило сообщение о столкновении советской и американской подлодок у берегов Шотландии в 1974 году. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на CNET. Сейчас рубка этой лодки установлена в парке Победы в Уфе.

ЦРУ опубликовало телеграмму, отправленную Генри Киссинджеру, с сообщением об инциденте.

- Только что получили данные от Пентагона о столкновении нашей субмарины с советской, — говорится в телеграмме.

Отмечается, что после столкновения обе подлодки поднялись на поверхность, однако затем советская субмарина погрузилась и ушла от места инцидента.

Руководитель общественной организации "Морское собрание РБ" Юлай Муратов подтвердил, что это действительно та лодка, рубка которой находится сейчас в Уфе.

- Да, это та самая лодка, нам об этом было известно давно, а пару месяцев назад эту информацию нам еще раз подтвердили по официальному запросу на завод, где она изготовлялась, - сообщил Муратов Медиакорсети. - Более того, в Уфе живет Сергей Колесников, который непосредственно принимал участие в этой операции, а еще один член нашей организации находился на соседней подводной лодке.

В статье в журнале «Панорама Башкортостана» за февраль 2015 года эти события были описаны очень подробно.

- Разгар «холодной войны». «К-306»… вышла к островам Великобритании с особым заданием, - пишет автор рассказа, капитан второго ранга в отставке Владимир Маркин. – Надо было скрытно подойти к бухте «Клайд Брит», где в военной базе блока НАТО-Холи-Лох – базировались американские атомные ракетные подводные лодки, дождаться намечавшегося выхода одной из них, осуществить слежение, произвести запись шумовых характеристик и всегда быть в состоянии готовности к немедленному уничтожению в случае начала боевых действий.

Как пишет автор материала, глубины между Гебридскими островами и Ирландией не превышают 150 метров.

- Американцы на выходе из базы преодолевали мелководье до точк пгружения в надвоное положение, - пишет Муратов. – Они даже не предполагали, что советские подвоные лодки смогут, рискуя врезаться в грунт, ползать на малой глубине в этом опасном для плавания районе. Русские моряки как всегда оказались непредсказуемыми.