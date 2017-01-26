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27 января, пятница
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КАЛЕЙДОСКОП
Мэрия опубликовала график очистки дворов Уфы от снега на 27 января// 26.01.2017
В администрации просят автомобилистов убрать на время работ автомобили.
Администрация Уфы опубликовала график очистки дворов от снега на пятницу, 27 января. В мэрии настоятельно просят автомобилистов на время работ убрать свои автомобили, чтобы не препятствовать работе коммунальной техники.
Орджоникидзевский район:
Конституции, 2,
Блюхера, 38/1,
Коммунаров, 58,
Борисоглебская, 30/2,
Ульяновых, 15,
Калинина, 27,
А. Невкого, 28,
Блюхера, 18/1,
Блюхера, 21/2,
Пионерская, 15, 16 ,16/1, 16/2.
Советский район:
П.Октября 46/1, 7/1,
Айская 56,
Ленина 162,
Революционная 52,
50 лет Октября 30/1,
Бессонова 29,
Акназарова 24,24/1,22/1,
Р.Зорге 38/3,
Ленинский район:
М.Гафури, 70;
Ленина, 31/33;
Ахметова, 302;
Чернышевского, 14/1.
Очистка кровель:
Аральская, 30;
Достоевского, 60;
М.Карима, 45.
Октябрьский район:
Б.Бикбая, 24/3, 24/4
М.Рыльского, 20/1
Ю.Гагарина, 33, 43, 43/1, 43/2, 45
Н.Ковшовой, 9, 11
М.Жукова, 18
Р.Зорге, 37/1, 37/2, 43/1, 73, 73А, 74
проспект Октября, 86/2, 86/3, 88, 88/1, 90
Российская, 169, 171, 171А, 171Б, 171В
Уфимское шоссе, 18/4, 18/5, 22/1
Менделеева, 203, 203/1, 203/2
Р.Зорге, 31
Кировский:
Менделеева 140/3;
Батырская,18,
Свердлова,53,
Салавата,19/1,
Коммунистическая 82; 84;
Ст.Кувыкина,4,
С.Перовской,23
С.Перовской,11.
Калининский район:
Первомайская, 96,98
А.Невского, 4, 6, 8
Интернациональная, 179/1,181/1
Черниковская, 56,54
Сельская, 9
Ферина, 3, 5, 5/1, 24/2 ,24/3
40 лет Октября, 6,8
График очистки кровель:
Черниковская, 23, 25, 77,75/1,75,73/1,89/2,
Первомайская, 48,50,50/1,
Интернациональная, 179/2,175/1
Б. Хмельницкого, 58
Мечетлинская, 4
Фурманова, 10, 11, 12
40 лет Октября, 6,8
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