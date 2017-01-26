Мэрия опубликовала график очистки дворов Уфы от снега на 27 января

25.01.2017

В Уфе появился честный видеоролик о снеге Его снял молодой человек, неравнодушный к снежной ситуации в городе.

20.01.2017

В Башкирии отремонтируют спортзалы в 86 школах Из федерального бюджета на эти цели выделено 40,5 млн рублей.

19.01.2017

В Башкирии ожидается сильный снегопад Ночью температура воздуха может опуститься до -24°C.