27 января, пятница
КАЛЕЙДОСКОП

Мэрия опубликовала график очистки дворов Уфы от снега на 27 января

Ольга КОРЗИК // 26.01.2017
В администрации просят автомобилистов убрать на время работ автомобили.

Администрация Уфы опубликовала график очистки дворов от снега на пятницу, 27 января. В мэрии настоятельно просят автомобилистов на время работ убрать свои автомобили, чтобы не препятствовать работе коммунальной техники.

Орджоникидзевский район:

Конституции, 2,

Блюхера, 38/1,

Коммунаров, 58,

Борисоглебская, 30/2,

Ульяновых, 15,

Калинина, 27,

А. Невкого, 28,

Блюхера, 18/1,

Блюхера, 21/2,

Пионерская, 15, 16 ,16/1, 16/2.

 Советский район:

П.Октября 46/1, 7/1,

Айская 56,

Ленина 162,

Революционная 52,

50 лет Октября 30/1,

Бессонова 29,

Акназарова 24,24/1,22/1,

Р.Зорге 38/3,

Ленинский район:

 М.Гафури, 70;

 Ленина, 31/33;

Ахметова, 302;

Чернышевского, 14/1.

Очистка кровель:

Аральская, 30;

Достоевского, 60;

М.Карима, 45. 

Октябрьский район:

Б.Бикбая, 24/3, 24/4

М.Рыльского, 20/1

Ю.Гагарина, 33, 43, 43/1, 43/2, 45

Н.Ковшовой, 9, 11

М.Жукова, 18

 Р.Зорге, 37/1, 37/2, 43/1, 73, 73А, 74

проспект Октября, 86/2, 86/3, 88, 88/1, 90

Российская, 169, 171, 171А, 171Б, 171В

Уфимское шоссе, 18/4, 18/5, 22/1

Менделеева, 203, 203/1, 203/2

Р.Зорге, 31

Кировский:

Менделеева 140/3;

Батырская,18,

Свердлова,53,

Салавата,19/1,

Коммунистическая 82; 84;

Ст.Кувыкина,4,

С.Перовской,23

С.Перовской,11.

Калининский район:

Первомайская, 96,98

А.Невского, 4, 6, 8

Интернациональная, 179/1,181/1

Черниковская, 56,54

Сельская, 9

Ферина, 3, 5, 5/1, 24/2 ,24/3

40 лет Октября, 6,8

График очистки кровель:

Черниковская, 23, 25, 77,75/1,75,73/1,89/2,

Первомайская, 48,50,50/1,

Интернациональная, 179/2,175/1

Б. Хмельницкого, 58

Мечетлинская, 4

Фурманова, 10, 11, 12

40 лет Октября, 6,8

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