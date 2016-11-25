В Уфе инвалидам вручили автомобили

Такая акция проводилась и в прошлом году.

Как сообщает Ufa-Room, 24 жителя Башкирии получили от фонда социального страхования республики подарки – автомобили «Lada Granta». Получатели - люди, которые были травмированы на производстве.

Управляющий фонда Марат Латыпов прокомментировал выбор подарков:

- Обеспечение легковыми автомобилями – это один из видов социальной реабилитации граждан с ограниченными возможностями, пострадавших на производстве. Оно осуществляется за счет средств Фонда на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.