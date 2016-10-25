Где в Башкирии готовят управленческие кадры

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Слушателями Малой государственной академии управления являются лучшие студенты вузов Уфы.

Седьмой год подряд на базе Башкирского государственного университета работает Малая академия государственного управления. Слушателями академии становятся самые лучшие студенты вузов Уфы, которых в течение 2 лет учат науке управлять. О том, каких успехов добилась академия за эти годы, по каким критериям идет отбор студентов, и кто им читает лекции мы спросили директора Малой академии государственного управления, проректора по учебной работе БГУ, доктора биологических наук, профессора Юлая Аглямовича Янбаева.

- Юлай Аглямович, расскажите, когда появился проект "Малая академия государственного управления" (МАГУ)?

- Идея создания данного проекта зародилась еще в 2007 году по инициативе полномочного представителя президента России в ПФО. Малые академии начали создаваться во всех столицах регионов округа. В нашей республике она действует с 2009 года.

- Насколько я понимаю, получать образование в МАГУ могут лучшие студенты ведущих вузов Башкирии. По какому критерию оценивается студент?

- 17 февраля 2015 года на совете ректоров вузов было принято решение о том, что ведущие вузы Уфы сами будут делегировать в малую академию по 4 лучших студента. При этом конкурс на одно место, например, в нашем вузе составлял 11 человек. Надо заметить, что на поступление в малую академию претендуют мотивированные студенты, которые хотят расти и понимают, какие им знания пригодятся в их профессиональной карьере. Критерии отбора у нас очень жесткие. На завершающем этапе мы проводим тестирование по основам права, экономики и истории. Ребята также пишут эссе по одной из проблем государственного управления. Комиссия смотрит, насколько творчески подходят будущие студенты академии к своему будущему обучению.

- Насколько я понимаю, МАГУ – это не коммерческий проект и соответственно обучение в академии бесплатное.

- Да мы не берем со студентов плату за обучение, за них платят сами вузы. Но плата чисто символическая, за одного в студента в году учебное заведение платит 12 455 рублей. Обучение идет в течение двух лет, после завершения вручается диплом, который по статусу приравнивается к диплому по переподготовке, то есть фактически это второе высшее образование. Кроме этого выпускники получают сертификат за подписью главного федерального инспектора по Башкирии и директора малой академии.

- Малая академия базируется на площадке Башкирского государственного университета. Почему выбор пал именно на классический вуз?

- Еще на самом начальном этапе было принято решение создавать малые академии государственного управления на базе ведущих вузов федерального округа, в числе которых и Башкирский государственный университет. Многие специальности и направления в нашем вузе связаны с тематикой государственного управления.

- Из каких специалистов формируется преподавательский состав МАГУ?

- Во-первых, это наши преподаватели и специалисты в сфере государственного и муниципального управления, также мы привлекаем наших коллег из других вузов. Но больше всего мы ценим то, что лекторами являются руководители территориальных подразделений федеральных органов власти и руководители республиканских министерств и ведомств. Например, во время весенней лекции с нашими студентами занимались представители МВД по Башкирии, Роскомнадзора, прокуратуры и управления ФСБ по республике. Не менее ценным является то, что студенты проходят стажировку в органах госвласти республики и страны. Теория совмещается с практикой. Согласитесь, когда в учебную аудиторию приходит мэр Уфы Ирек Ялалов и делится со студентами своими знаниями, это уже другой уровень обучения.

- У нас в регионе существуют проекты, которые также готовят специалистов в области государственного управления. В чем особенность МАГУ, и можно ли уже говорить об эффективности образовательной программы?

- Вы правы. По данному направлению ведут обучение несколько вузов. Но хочу подчеркнуть принципиальную разницу. Во первых, мы отбираем самых лучших студентов. Мы также рекомендуем нашим коллегам с других вузов не направлять к нам студентов, которые уже прошли обучение по программе государственного и муниципального управления. Мы берем биологов, зоотехников, агрономов, инженеров, медиков и их обучаем теории и практике госуправления. Наши студенты таким образом помимо своей основной специальности получают необходимые знания и для работы в госорганах. Если кто-то из ребят медиков в будущем станет министром здравоохранения, то у него уже будет весь необходимый багаж знаний и умений для работы в этой должности.

- Готовы ли слушатели академии уже сегодня начать работать в муниципальных и государственных органах власти? Идет ли речь о трудоустройстве каждого выпускника?

- Наши выпускники входят в кадровый резерв Приволжского федерального округа. Их не забывают. Во время последнего выпуска заместитель полпреда президента в ПФО Андрей Чечеватов, ранее работавший главным федеральным инспектором по Башкирии отобрал несколько проектов и обещал обязательно проследить за их дальнейшей реализацией. При этом выпускники МАГУ высоко котируются и в других регионах ПФО.

- Какие перспективы имеет проект?

- Я думаю, что прошедшие несколько лет это был период становления, а сейчас мы вошли в период максимальной эффективности.