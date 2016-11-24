|
24 ноября, четверг
|
КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе усадьбу Набатовых вновь выставили на торги// 24.11.2016
Ранее этот памятник в аренду получила «Аутсорсинговая компания ГлавБухУрал».
Администрация Уфы вновь планирует передать в 25-летную аренду по льготной процентной ставке выявленный памятник истории и культуры – дом усадьбы Набатовых. Как следует из сообщения на сайте управления земельных и имущественных отношений администрации города, торги назначены на 21 декабря.
Двухэтажный памятник, построенный во второй половине 19-го века расположен на улице Карла Маркса, 45. Общая площадь земельного участка под зданием - 263 кв.м.
Условия договора обязывают победителя тендера провести комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия. После этого он сможет использовать это помещение под офис, магазин и т.д.
Начальная цена годовой арендной платы составляет 1,48 млн руб. После того, как победитель тендера проведет в здании реставрационные работы, он сможет арендовать его за 376,1 руб. в месяц (1 руб. за 1 кв. м.)
Напомним, что мэрия уже выставляла это здание на торги в 2014 году. Тогда договор льготной аренды был заключен с «Аутсорсинговой компанией ГлавБухУрал» по цене 5,5 млн руб. В мае этого года арбитражный суд расторг этот договор. С иском в суд обращалась мэрия города. Причина - задолженность в размере более трех миллионов рублей.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
24.11.2016 // ПУЛЬС
Как в Башкирии будут решать проблему с жильем для нуждающихся
24.11.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Прогнут ли Памфилову?
24.11.2016 // ФОТОФАКТ
В Башкирии чиновники «присягнули» африканской стране
24.11.2016 // СПОРТ
В Уфе состоится футбольный матч с народными гуляниями
24.11.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии долги по заработной плате превысили 560 миллионов
24.11.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии увеличат квоты на ЭКО - Анвар Бакиров
24.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфимцам доступны квартиры с видом на Белую за 1 млн 550 тыс руб.
23.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Архзащита Уфы возмущена расселением домов на улице Гоголя
5-Я КОЛОНКА
Адвокат, представитель партии "Яблоко" на выборах Рустам Мулюков рассуждает о том, доведут ли проверку выборов в Башкирии до конца.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте