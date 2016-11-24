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КАЛЕЙДОСКОП

В Уфе усадьбу Набатовых вновь выставили на торги

Ольга КОРЗИК // 24.11.2016
Ранее этот памятник в аренду получила «Аутсорсинговая компания ГлавБухУрал».

Администрация Уфы вновь планирует передать в 25-летную аренду по льготной процентной ставке выявленный памятник истории и культуры  – дом усадьбы Набатовых. Как следует из сообщения на сайте управления земельных и имущественных отношений администрации города, торги назначены на 21 декабря.

Двухэтажный памятник, построенный во второй половине 19-го  века расположен на улице Карла Маркса, 45. Общая площадь земельного участка под зданием - 263 кв.м.

Условия договора обязывают победителя тендера  провести комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия. После этого он сможет использовать это помещение под офис, магазин и т.д.

Начальная цена годовой арендной платы составляет 1,48 млн руб. После того, как победитель тендера проведет в здании реставрационные работы, он сможет арендовать его за 376,1 руб. в месяц (1 руб. за 1 кв. м.)

Напомним, что мэрия уже выставляла это здание на торги в 2014 году. Тогда договор льготной аренды был заключен с «Аутсорсинговой компанией ГлавБухУрал» по цене 5,5 млн руб. В мае этого года арбитражный суд расторг этот договор. С иском в суд обращалась мэрия города. Причина - задолженность в размере более трех миллионов рублей.

 

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