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24 ноября, четверг
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КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе в эти выходные пройдут сельскохозяйственные ярмарки// 24.11.2016
Натуральные продукты можно будет купить в трех районах города.
26 и 27 ноября в Уфе с 10:00 до 16:00 пройдут сельскохозяйственные ярмарки в трех районах города, сообщили в пресс-службе администрации города. В Ленинском районе ярмарка пройдет на улице Ахметова на площади перед сквером «Волна». В Октябрьском районе будет ярмарка перед Дворцом спорта на Зорге, 41 и на аллее по улице Рыльского от дома №33 до дома №14. В Орджоникидзевском районе ярмарка пройдет на площади Орджоникидзе на улице Первомайской, 14.
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