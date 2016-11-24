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КАЛЕЙДОСКОП

В Уфе в эти выходные пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Злата ЗУКОВИЧ // 24.11.2016
Натуральные продукты можно будет купить в трех районах города.

26 и 27 ноября в Уфе с 10:00 до 16:00 пройдут сельскохозяйственные ярмарки в трех районах города, сообщили в пресс-службе администрации города. В Ленинском районе ярмарка пройдет на улице Ахметова на площади перед сквером «Волна». В Октябрьском районе будет ярмарка перед Дворцом спорта на Зорге, 41 и на аллее по улице Рыльского от дома №33 до дома №14. В Орджоникидзевском районе ярмарка пройдет на площади Орджоникидзе на улице Первомайской, 14.

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