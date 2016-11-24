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24 ноября, четверг
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КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии на этой неделе ожидается плюсовая температура// 24.11.2016
Выпадет мокрый снег.
Фото: Кристина Дейнеко
Башгидромет опубликовал прогноз погоды в Башкирии на ближайшие три дня.
25 ноября местами ожидается небольшой мокрый снег, слабый гололед. Температура воздуха ночью -5,-10°, днем 0,-5°. Ветер юго-западный умеренный, порывы до сильного.
В пятницу, 25 ноября, ночью столбик термометра упадет до -5, -10°, а днем ожидается потепление +1,-4°. В этот день также ожидается мокрый снег, снег с дождем. В отдельных районах на дорогах гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья.
В субботу, 26 ноября, характер погоды существенно не изменится. Температура воздуха ночью -5,-10°, днем +1,-4°.
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