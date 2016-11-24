В Башкирии на этой неделе ожидается плюсовая температура

23.11.2016

В Уфе разыскиваются владельцы самовольно установленных объектов Речь идет о шиномонтажках и других услуг для автомобилистов.

22.11.2016

В Башкирии открыта первая ледовая переправа Она расположена на реке Уфа в селе Караидель.

22.11.2016

Уфа узнает своих героев 25 ноября во всей стране будет реализован проект "Прогрессоры 24".

21.11.2016

В Уфу вернулись девяностые К счастью окунуться в романтику девяностых можно только в кинозалах «Планеты кино»

20.11.2016

В Башкирии ожидается потепление Синоптики сообщили об улучшении погодных условий.

17.11.2016

В Уфе в эти выходные снова пройдут сельхозярмарки Для тех, кто еще не успел запастись на зиму, они будут полезны.