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24 декабря, суббота
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КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии на выходных ожидается до -20°// 23.12.2016
Местами небольшой снег.
Фото: Кристина Дейнеко
В субботу, 25 декабря, в Башкирии температура воздуха ночью составит -14,-19°, по западу до -9°, днем столбик термометра поднимется -7,-12°. Временами ожидается снег, слабая метель, слабый гололед.
В воскресенье, 26 декабря, Температура воздуха ночью -15,-20°, днем -8,-13°. Местами также небольшой снег.
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