В Башкирии на выходных ожидается до -20°

23.12.2016

В Уфе пройдет чемпионат рабочих профессий Своего рода это олимпиада для рабочих рук

22.12.2016

Кто поможет маме-дракону Как в уфимской школе проводятся инклюзивные уроки физкультуры для детей с ограниченными возможностями здоровья.