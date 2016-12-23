24 декабря, суббота
КАЛЕЙДОСКОП

В Башкирии на выходных ожидается до -20°

Ольга КОРЗИК // 23.12.2016
Местами небольшой снег.

Фото: Кристина Дейнеко

В субботу, 25 декабря, в Башкирии температура воздуха ночью составит -14,-19°, по западу до -9°, днем столбик термометра поднимется -7,-12°. Временами ожидается снег, слабая метель, слабый гололед.

В воскресенье, 26 декабря, Температура воздуха ночью -15,-20°, днем -8,-13°. Местами также  небольшой снег.  

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