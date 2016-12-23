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КАЛЕЙДОСКОП

В Уфе пройдет чемпионат рабочих профессий

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 23.12.2016
Своего рода это олимпиада для рабочих рук

С 13 по 17 февраля 2017 года в Уфе пройдет II региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia и JuniorSkills). Он направлен на повышение престижа рабочих профессий и квалификации работников, на привлечение молодежи в производственные секторы экономики. Соревнования пройдут по 23 профессиям. Среди них: программные решения для бизнеса, веб-дизайн, предпринимательство, флористика, , воспитатель детей дошкольного возраста, видео-монтаж, сварочные технологии, электромонтажные работы, камнетесное дело, каркасное домостроение,  парикмахерское искусство и другие.

- Основной площадкой регионального чемпионата станет Уфимский государственный нефтяной технический университет, - отметил директор координационного центра соревновани Ильшат Рахматулллин. - В соревнованиях профессионалов примут участие более сотни лучших студентов (от 16 до 22 лет) из 60 профессиональных образовательных организаций, которые прошли серьезную подготовку и отбор. Ребятам предстоят непростые испытания: конкурсные задания разработаны в соответствии с требованиями международного уровня.

- Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах. Движение на сегодняшний день поддерживают в 75 странах.

- WorldSkills – это олимпиада для рабочих рук. Участники демонстрируют свои технические способности, индивидуальные и коллективные качества, решая задачи, максимально приближенные к реальным. Победители регионального этапа примут участие в соревнованиях на федеральном уровне», - прокомментировала региональный координатор JuniorSkills в РБ Альбина Балчугова.

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