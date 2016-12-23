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23 декабря, пятница
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КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе пройдет чемпионат рабочих профессий// 23.12.2016
Своего рода это олимпиада для рабочих рук
С 13 по 17 февраля 2017 года в Уфе пройдет II региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia и JuniorSkills). Он направлен на повышение престижа рабочих профессий и квалификации работников, на привлечение молодежи в производственные секторы экономики. Соревнования пройдут по 23 профессиям. Среди них: программные решения для бизнеса, веб-дизайн, предпринимательство, флористика, , воспитатель детей дошкольного возраста, видео-монтаж, сварочные технологии, электромонтажные работы, камнетесное дело, каркасное домостроение, парикмахерское искусство и другие.
- Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах. Движение на сегодняшний день поддерживают в 75 странах.
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