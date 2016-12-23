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23 декабря, пятница
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КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе президентскую елку посетили более 700 учащихся// 23.12.2016
Представление было посвящено Году кино.
Фото: http://www.pravitelstvorb.ru/
22 декабря состоялась новогодняя елка главы республики, которая собрала более 700 учащихся, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Елка проходила в государственном концертном зале «Башкортостан». Лучших учеников Башкирии с наступающим Новым годом поздравил заместитель премьер-министра правительства республики Салават Сагитов.
– В течение всего 2016 года вы старались учиться, развиваться в самых разных направлениях, – сказал Салават Талгатович. – Я хотел бы пожелать, чтобы вы как можно дольше оставались детьми, чтобы как можно больше верили в Деда Мороза. Верьте, что в новогоднюю ночь можно загадать любое желание, и оно обязательно сбудется.
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