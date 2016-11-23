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23 ноября, среда
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КАЛЕЙДОСКОП
В Стерлитамаке зажгли гигантский смайлик// 23.11.2016
Он появился на фасаде многоэтажки
Фото: социальные сети
Накануне на фасаде 14-ти этажного дома по улице Набережной в Стерлитамаке зажгли огромный смайлик. Как предположили в социальных сетях, таким образом горожан решили порадовать строители. Огромный горящий смайл было видно даже в других районах Стерлитамака. Фотографии необычного флешмоба появились в сообществах социальных сетей.
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