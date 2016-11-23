23 ноября, среда
КАЛЕЙДОСКОП

В Стерлитамаке зажгли гигантский смайлик

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 23.11.2016
Он появился на фасаде многоэтажки

Фото: социальные сети

Накануне на фасаде 14-ти этажного дома  по улице Набережной в Стерлитамаке зажгли огромный смайлик. Как предположили в социальных сетях, таким образом горожан решили порадовать строители. Огромный горящий смайл было видно даже в других районах Стерлитамака. Фотографии необычного флешмоба появились в сообществах социальных сетей.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КАЛЕЙДОСКОП

23.11.2016
В Уфе разыскиваются владельцы самовольно установленных объектов
Речь идет о шиномонтажках и других услуг для автомобилистов.

23.11.2016
Содержание парков и скверов в 2017 году обойдется Уфе в 153 миллиона
Администрация города объявила тендер на отбор компании, с которой будет заключен контракт.

22.11.2016
В Башкирии открыта первая ледовая переправа
Она расположена на реке Уфа в селе Караидель.

22.11.2016
Уфа узнает своих героев
25 ноября во всей стране будет реализован проект "Прогрессоры 24".

21.11.2016
В Уфе маме двоих детей нужны деньги на трансплантацию костного мозга
Друзья и родственники обращаются к благотворителям, но получают отказ.

21.11.2016
Уфимцев попросили «Подарить ребенку книгу»
В Уфе заканчивается благотворительная акция.

21.11.2016
В Уфе поведение кондуктора вызвало резонанс
В троллейбусе отказались возвращать деньги за билет.

21.11.2016
В Уфу вернулись девяностые
К счастью окунуться в романтику девяностых можно только в кинозалах «Планеты кино»

20.11.2016
В Башкирии ожидается потепление
Синоптики сообщили об улучшении погодных условий.

18.11.2016
На выходных по востоку Башкирии ожидается до – 27 °
Башгидромет опубликовал прогноз погоды на выходные.

17.11.2016
В Уфе в эти выходные снова пройдут сельхозярмарки
Для тех, кто еще не успел запастись на зиму, они будут полезны.

15.11.2016
Эксперты составили среднестатистический "портрет" самоубийцы в Башкирии
Они проанализировали возрастные, социальные и психологические критерии.

14.11.2016
В Ленинском районе Уфы отключат свет
Пройдет ремонт трансформаторной подстанции.

14.11.2016
В Башкирии резко похолодает: в отдельных районах ожидается до - 25
Днем столбик термометра поднимется до – 8°.

11.11.2016
В выходные в Башкирии похолодает до -14°
На дорогах будет гололедица.

10.11.2016
Вконтакте запустила безналичные денежные переводы на Украину
Отправлять деньги можно на карты Mastercard и Maestro.

10.11.2016
В Калининском районе Уфы временно отключат воду
Холодной воды не будет в связи с заменой водопроводной трубы.

09.11.2016
В Уфе мужчина собрал в квартире более 600 пауков
Для того чтобы их прокормить, он держит тараканов.

07.11.2016
В Уфе отключат электроэнергию в Ленинском районе
Отключение будет из-за срочных ремонтных работ.

5-Я КОЛОНКА

Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.

ФОТОФАКТ
В одном из дворов Черниковке дорогу раскопали и засыпали землей

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"