В Уфе разыскиваются владельцы самовольно установленных объектов

Речь идет о шиномонтажках и других услуг для автомобилистов.

В пресс-службе администрации Уфы сообщили, что до 12 декабря в городе должны быть демонтированы самовольно установленные нестационарные объекты. К этим объектам относятся: «Мастер Шин» рядом с домом №169 по улице Менделеева и близко расположенные к нему объекты, объект «Замена масла», ограниченный улицами Менделеева, Губайдуллина и Генерала Горбатова, шиномонтажка «DaCar», расположенная рядом с одноименной автомойкой около того же дома №169 на Менделеева.

Если требование убрать эти объекты не будет выполнено, администрация Советского района подаст иск в суд для принудительного освобождения земельного участка. Но если есть документы, которые подтверждают законность и правомерность размещения этих объектов, то их необходимо предоставить в администрацию Советского района.