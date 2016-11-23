Содержание парков и скверов в 2017 году обойдется Уфе в 153 миллиона

Ольга КОРЗИК

Администрация города объявила тендер на отбор компании, с которой будет заключен контракт.

Фото: Кристина Дейнеко

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по итогам аукциона 12 декабря отберет компанию, с которой заключит контракт на содержание и техническую эксплуатацию парков, скверов, аллей, бульваров, садов и улиц города в 2017 году. Информация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок.

Победителю предстоит очищать газоны от листьев и мусора, высаживать однолетние цветы, поливать их, ухаживать за кустарниками, подметать дорожки, очищать урны от мусора, убирать снег зимой и т.д. в 89 парках и скверах города, в том числе парк Якутова, парк Волна, сквер у Курултая и т.д.

Начальная цена закупки – 13,06 млн руб. Средства будут выделены из бюджета города.