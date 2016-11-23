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КАЛЕЙДОСКОП
Содержание парков и скверов в 2017 году обойдется Уфе в 153 миллиона// 23.11.2016
Администрация города объявила тендер на отбор компании, с которой будет заключен контракт.
Фото: Кристина Дейнеко
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по итогам аукциона 12 декабря отберет компанию, с которой заключит контракт на содержание и техническую эксплуатацию парков, скверов, аллей, бульваров, садов и улиц города в 2017 году. Информация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок.
Победителю предстоит очищать газоны от листьев и мусора, высаживать однолетние цветы, поливать их, ухаживать за кустарниками, подметать дорожки, очищать урны от мусора, убирать снег зимой и т.д. в 89 парках и скверах города, в том числе парк Якутова, парк Волна, сквер у Курултая и т.д.
Начальная цена закупки – 13,06 млн руб. Средства будут выделены из бюджета города.
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