В Башкирии синоптики сообщили об ослаблении морозов

Злата ЗУКОВИЧ

Морозы будут только по ночам.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Завтра, 23 декабря, на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями, как сообщают в пресс-службе МЧС республики.

Местами небольшой снег, днем до умеренного, слабый гололед и гололедица на дорогах. Ветер южный 5-10 м/с, днем порывистый до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит -22°C - 27°C, местами до -33°C. Днем воздух прогреется до -9°C.