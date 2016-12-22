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22 декабря, четверг
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КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии синоптики сообщили об ослаблении морозов// 22.12.2016
Морозы будут только по ночам.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Завтра, 23 декабря, на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями, как сообщают в пресс-службе МЧС республики.
Местами небольшой снег, днем до умеренного, слабый гололед и гололедица на дорогах. Ветер южный 5-10 м/с, днем порывистый до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит -22°C - 27°C, местами до -33°C. Днем воздух прогреется до -9°C.
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