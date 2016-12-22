|
22 декабря, четверг
|
КАЛЕЙДОСКОП
В уфимской Нижегородке отключат "свет"// 22.12.2016
Электричества не будет из-за ремонта на РП-22.
Завтра, 23 декабря с 13:00 до 16:00 из-за неотложных работ по ремонту рубильников, чтобы те не нагревались, отключат электроэнергию в некоторых домах Ленинского района.
В домах №№ 3 – 29б и 8 – 46 на улице Марата, домах с №№ 1 – 63 и 2 – 76 на улице Нехаева, домах №№ 23 – 71 на улице Малая Трактовая и домах №№ 8 – 22 на улице Карьерной.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
22.12.2016 // ПЕРСОНА
Главе Башкирии разрешили войти в совет директоров «Башнефти»
22.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Глава Башкирии встретился с олимпийцами и паралимпийцами
22.12.2016 // СПОРТ
Вратаря «Уфы» Андрея Лунева оценили в 3,5 миллиона евро
22.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Кто поможет маме-дракону
22.12.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Правосудие или судилище?
22.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Депутаты Госсобрания Башкирии приняли скандальный земельный закон
22.12.2016 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии введена в эксплуатацию подстанция «Зубово»
22.12.2016 // ПУЛЬС
Роснефть направила в антимонопольную службу ходатайство о покупке «Таргина»
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте