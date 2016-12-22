В уфимской Нижегородке отключат "свет"

Злата ЗУКОВИЧ

Электричества не будет из-за ремонта на РП-22.

Завтра, 23 декабря с 13:00 до 16:00 из-за неотложных работ по ремонту рубильников, чтобы те не нагревались, отключат электроэнергию в некоторых домах Ленинского района.

В домах №№ 3 – 29б и 8 – 46 на улице Марата, домах с №№ 1 – 63 и 2 – 76 на улице Нехаева, домах №№ 23 – 71 на улице Малая Трактовая и домах №№ 8 – 22 на улице Карьерной.