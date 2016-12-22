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КАЛЕЙДОСКОП

Кто поможет маме-дракону

Олеся Зайко // 22.12.2016
Как в уфимской школе проводятся инклюзивные уроки физкультуры для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Олеся Зайко

На этот урок я пришла неподготовленной. Не изучала документацию проекта, не выясняла заранее, кто его участники. Узнала только адрес школы №95 и дату-время урока.

В холле меня встретила учительница, Галина Александровна. Она рассказала мне по дороге, что в школе есть класс для детей с инвалидностью. Всего семь учеников. Она ведет детей второй год, динамика хорошая. К ним приезжают разные комиссии, которые подтверждают, что дети развиваются. Сейчас состоится совместный урок по физкультуре. Учеников объединят с другим классом, и организуют совместные спортивные игры.

Мы заходим в 1Б класс. Дети улыбаются, кричат «здравствуйте», подбегают ко мне, гладят по руке. И продолжают прыгать, носиться по классу, падать и подниматься, играть. Необычные, непривычные дети. Не как все.

«Не плакать!», - думаю я.

Галина Александровна с безмятежным спокойствием, улыбаясь, наводит тишину в классе, садится со мной за парту и начинает рассказывать про свой класс.

- Есть ли у Вас специальное образование?

- Конечно.

- Тяжело работать?

- Тяжело, но  есть опыт,  нравится работа. К детям привыкаешь, а они привыкают к тебе. Привыкают настолько, что никуда не отлучиться, дети ходят за тобой хвостиком.

- Помогает ли Вам кто-нибудь?

- Да, логопед приходит помогать.

- Как относятся к такому классу другие ученики?

- Часто заходят, спрашивают, чем помочь.

- А другие учителя?

- Да, тоже понемногу привыкают, но пока не очень готовы, например, заменить на пару уроков, не хватает навыка общения с такими детьми.

В класс заходит Людмила – вдохновитель реализации проекта «Спорт вместе. По-настоящему!», и мы все вместе отправляемся в спортзал.

Галина Александровна начинает вести инклюзивный урок физкультуры, на который пришли 2 А класс и ее класс, 1 Б.

Справка. Инклюзивное образование – это когда дети с инвалидностью и без инвалидности могут учиться вместе, включены в общий учебный процесс. Все барьеры преодолеваются с помощью правильной организации урока, более чуткого отношения учителей к ребенку с особыми образовательными потребностями и способностью обычных детей быть неравнодушными и помочь, если помощь нужна.

А мы с Людмилой садимся на длинную низкую скамеечку, смотрим, как идет урок, разговариваем.

- Я – дракон о трех головах,-  говорит Людмила, и загибает пальцы. - Во-первых, я – мама ребенка с инвалидностью. Во-вторых, я чиновник, теперь, правда, уже бывший. В-третьих, я общественник, председатель общественной организации, и координатор проекта «Спорт вместе! По-настоящему».

Людмила – действительно человек-огонь. Улыбается, активно рассказывает, шутит. У нее – трое детей, из них – младшие - двойняшки.  Обычный мальчик и не совсем обычная девочка, которую зовут Настя. У Насти – синдром Дауна, она тоже ходит в класс к Галине Александровне.

Людмила говорит:

- Диагноз жуткий, девчонка классная. Такие дети не часто попадают в обычную школу.

Дети с нарушениями развития обучаются в специализированных школах или классах. Есть и те, которые находятся на домашнем обучении. Но тогда у ребенка практически нет детства. Детства, когда тебе надо идти в школу, общаться с одноклассниками, учиться взаимодействовать. Ребенок сидит в четырех стенах, к нему приходит учитель. Они друг друга видеть не хотят. Ну или хотят, неважно. Да, учитель занимается с ребенком, но это всего лишь очередной кусок информации, а куска настоящей жизни, куска яркого детства нет.

В это время детей распределяют на две команды, причем дети перемешаны: в каждой команде есть дети как с инвалидностью, так и без нее. Одна группа играет в боччу.

Справка. Бочча – паралимпийский вид спорта для людей с инвалидностью, имеющих тяжелые двигательные нарушения.

Две команды кидают по очереди мячики – синие и красные, стараясь попасть как можно ближе к белому мячу.

Кидает Настя, бросок отличный.

Кидает девочка на инвалидной коляске, у нее получается не совсем далеко, но ее бросок засчитан, она приносит баллы команде.

Вторая группа детей начинает играть в волейбол, но… сидя  в кругу.

Справка. Волейбол сидя — разновидность волейбола для спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, паралимпийский вид спорта.

На таких необычных уроках физкультуры дети играют еще и в голбол.

Справка. Голбол — спортивная игра, в которой команда из трёх человек должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника. Входит в программу Паралимпийских игр.

Голбол – это ловля мяча на звук, игра для лиц с нарушениями зрения, в том числе и для тотально слепых людей. Для этой игры нужен специальный мяч с колокольчиком внутри и повязки на глаза.

В рамках проекта школе благотворительно передано специализированное оборудование, в том числе для занятий разными видами паралимпийского спорта.

Любое нестандартное, т.е. не входящее в общепринятый инвентарь школы оборудование стоит дорого. Кто спонсор? Ответ на этот вопрос мне дала Алла Ишбулдина, менеджер по связям с общественностью «МегаФона»:

- «Спорт вместе. По-настоящему!» - социальный проект компании «МегаФон» и региональной общественной организации инвалидов «Перспектива». В Уфе проект реализует общественная организация инвалидов «Факел» при поддержке администрации  Уфы.

Проект направлен на развитие инклюзивного обучения детей путем совместных занятий физкультурой и спортом. В рамках проекта дети 5 уфимских школ (19, 87, 89, 95 и 28 школы-интерната для слабовидящих детей) посещают уроки физической активности.

В течение прошлого учебного года в школах-участниках проекта были проведены «Уроки Параспорта».

Для детей этих школ в августе 2016 года был организован пятидневный инклюзивный лагерь: почти 80 детей «особого отряда» органично встроились в общий заезд с охватом более 340 детей.  28 сентября 2016 г.  на территории ВДНХ прошел масштабный «Фестиваль Параспорта», в котором принимали участие 11 школ, в том числе с других городов республики.

Урок закончен, мы отправляемся обратно в класс. Нам надо спуститься вниз по лестнице. И с нами – девочка на инвалидной коляске.

- Нужна помощь? - спрашиваю я учительницу.

- Нет, сейчас мальчишек позову, - отвечает она. И зовет двух старшеклассников.

Они подхватывают с двух сторон коляску вместе с девочкой.  и аккуратно относят ее вниз.

- Вот что надо фотографировать, - говорит мне Людмила.

И я понимаю, что не сделала ни одного снимка для статьи.

Беру телефон, включаю камеру, щелкаю сверху.

Это не постановочный кадр. Обычные будни. Девочка в красных ботиночках на инвалидной коляске, которая только что играла со всеми в боччу. Ребята, которые вышли на пять минут с урока, чтобы помочь ученице из другого класса.

Где-то в идеальной вселенной все дети - здоровые, умные и спортивные.

А на самом деле, детей-инвалидов в России более 600 000 (по данным Федеральной службы государственной статистики). И если мы их не видим, это не значит, что их нет. Просто они чаще сидят дома, чем выходят на улицу, в общественные места.

Воспитать даже здорового ребенка – не всегда простая задача. А чтобы заниматься воспитанием и развитием ребенка с ограниченными возможностями здоровья, надо действительно быть матерью-драконом. Матерью, которая знает свои права и готова защищать права своего «особого» ребенка: на активное детство, на обычную школу, на общение со сверстниками, на равный доступ ко всему тому, что имеют другие – обычные дети.

И пусть у этих матерей будет как можно больше разных помощников – государственная поддержка, благотворительные фонды, помощь бизнеса и предпринимателей, друзей, соседей, кого угодно.

Лишь бы была положительная динамика.

Каждый месяц, каждый год.

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