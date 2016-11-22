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22 ноября, вторник
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КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии открыта первая ледовая переправа// 22.11.2016
Она расположена на реке Уфа в селе Караидель.
В Башкирии введена в эксплуатацию первая ледовая переправа на реке Уфа в селе Караидель, сообщили с республиканском МЧС. Ее грузоподъемность составляет 2 тонны, ширина – 50 метров.
Всего в Башкирии планируется в этом году открыть еще три ледовых переправы, в том числе в деревне Староянгизитово Краснокамского района на реке Белая, в селе Никола-Березовка Краснокамского района на реке Кама, в городе Бирск на реке Белая.
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