В Башкирии открыта первая ледовая переправа

Ольга КОРЗИК

Она расположена на реке Уфа в селе Караидель.

В Башкирии введена в эксплуатацию первая ледовая переправа на реке Уфа в селе Караидель, сообщили с республиканском МЧС. Ее грузоподъемность составляет 2 тонны, ширина – 50 метров.

Всего в Башкирии планируется в этом году открыть еще три ледовых переправы, в том числе в деревне Староянгизитово Краснокамского района на реке Белая, в селе Никола-Березовка Краснокамского района на реке Кама, в городе Бирск на реке Белая.